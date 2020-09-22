СК начал проверку после опрокидывания автобуса в Хабаровском крае

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Следственный комитет начал проверку после опрокидывания автобуса в Хабаровском крае, говорится в сообщении ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — указано в тексте.

Также будет дана оценка действиям руководства пассажирского автотранспортного предприятия.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае 44 пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести, при этом 13 человек были госпитализированы.

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