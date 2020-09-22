В Тамбовской области рассказали о ДТП с тремя погибшими
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на данные регионального УГИБДД.
Произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda и ВАЗ-2111.
В результате ДТП пострадали семь человек, трое погибли.
Ещё одно ДТП произошло накануне вечером на 141-м км федеральной автодороги «Курган — Тюмень». На трассе столкнулись автомобили Mitsubishi и Lada.
Как сообщает megatyumen.ru, по предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана.
«В ДТП погибли четыре человека: 22-летний водитель Lada и трое пассажиров из Тюмени — женщина 45 лет, её дочка четырёх лет и мужчина 43 лет. Женщина с ребёнком и мужчина ехали попутчиками на BlaBlaCar из Тюмени в Курган, где должны были ночью отправиться на поезде в один из южных регионов. Все погибшие — жители Тюмени и посёлка Яр под Тюменью», — уточнили в ГИБДД по Тюменской области.
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают автоинспекторы и следователи.