В России вылечились от коронавируса ещё 5976 пациентов

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В России за сутки выписали 5976 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших в стране достигло 917 949. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В России вылечились от коронавируса ещё 5976 пациентов
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 5976 человек», — говорится в сообщении.

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