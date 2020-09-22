В России вылечились от коронавируса ещё 5976 пациентов

В России за сутки выписали 5976 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших в стране достигло 917 949. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

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«За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 5976 человек», — говорится в сообщении. Накануне сообщалось о 2616 пациентах, вылечившихся от COVID-19. Ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.