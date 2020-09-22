В России вылечились от коронавируса ещё 5976 пациентов
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«За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 5976 человек», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 2616 пациентах, вылечившихся от COVID-19.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V».
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.