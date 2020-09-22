За сутки в России умерли 160 пациентов с коронавирусом
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«За сутки зафиксировано 160 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 19 649 человек», — говорится в сообщении.
Накануне в России умер 71 пациент с COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.