За сутки в России умерли 160 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 160 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончались 19 649 пациентов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков

«За сутки зафиксировано 160 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 19 649 человек», — говорится в сообщении. Накануне в России умер 71 пациент с COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.