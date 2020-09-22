Минцифры предложило запретить ряд протоколов шифрования в интернете
«Законопроект устанавливает запрет по использованию на территории Российской Федерации протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) Интернет-страницы или сайта в сети «Интернет», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту.
Как уточняется, использование таких протоколов может затруднить выявление ресурсов с неправомерной информацией.
Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушение запрета в виде блокировки интернет-ресурса Роскомнадзором в течение одного рабочего дня после того, как выявлено нарушение.
«Принятие законопроекта... окажет положительное воздействие на выявление ресурсов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничено или запрещено», — говорится в пояснении.
В марте 2019 года Роскомнадзор потребовал от владельцев десяти анонимайзеров, в том числе от «Лаборатории Касперского», подключиться к единому реестру запрещённых в России сайтов.