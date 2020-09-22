Минцифры предложило запретить ряд протоколов шифрования в интернете

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило запретить в России ряд протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя интернет-страницы или сайта, так как они мешают выявлению ресурсов с противоправной информацией.

«Законопроект устанавливает запрет по использованию на территории Российской Федерации протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) Интернет-страницы или сайта в сети «Интернет», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту.

Как уточняется, использование таких протоколов может затруднить выявление ресурсов с неправомерной информацией.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушение запрета в виде блокировки интернет-ресурса Роскомнадзором в течение одного рабочего дня после того, как выявлено нарушение.

«Принятие законопроекта... окажет положительное воздействие на выявление ресурсов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничено или запрещено», — говорится в пояснении.

В марте 2019 года Роскомнадзор потребовал от владельцев десяти анонимайзеров, в том числе от «Лаборатории Касперского», подключиться к единому реестру запрещённых в России сайтов.