Минцифры предложило запретить ряд протоколов шифрования в интернете

Короткая ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило запретить в России ряд протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя интернет-страницы или сайта, так как они мешают выявлению ресурсов с противоправной информацией.

«Законопроект устанавливает запрет по использованию на территории Российской Федерации протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) Интернет-страницы или сайта в сети «Интернет», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту.

Как уточняется, использование таких протоколов может затруднить выявление ресурсов с неправомерной информацией.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушение запрета в виде блокировки интернет-ресурса Роскомнадзором в течение одного рабочего дня после того, как выявлено нарушение.

«Принятие законопроекта... окажет положительное воздействие на выявление ресурсов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничено или запрещено», — говорится в пояснении.

В марте 2019 года Роскомнадзор потребовал от владельцев десяти анонимайзеров, в том числе от «Лаборатории Касперского», подключиться к единому реестру запрещённых в России сайтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить