Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор потребовал от владельцев десяти анонимайзеров, в том числе от «Лаборатории Касперского» в течение 30 рабочих дней подключиться к единому реестру запрещённых в России сайтов.

«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Он сообщил, что уведомления были направлены NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection.

Ампелонский подчеркнул, что «в случае выявления факта несоблюдения предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису».

ФГИС содержит единый реестр запрещенных в России интернет-ресурсов.

Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», VPN-сервисы обязаны ограничивать доступ к запрещённым интернет-ресурсам.

В конце декабря в Роскомнадзоре сообщили, что сроки удаления запрещённой информации для провайдеров хостинга и владельцев сайтов сократились до одних суток с трёх в соответствии с изменениями в законе.