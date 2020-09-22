Все заказы на производство аппаратов ИВЛ в России выполнены

Все заказы на производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких в России в 2020 году выполнены, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«На сегодняшний день Минпромторг России обеспечил производство 100% заявленных аппаратов ИВЛ (6,7 тыс.) — аппараты уже поступили в 83 региона России в соответствии с заявленной Минздравом России потребностью», — сообщил он в интервью «Известиям».

По его словам, АО «КРЭТ» (госкорпорация «Ростех») «выступало единственным исполнителем».

«Оно консолидировало эту работу. Контракт был подписан с реализацией до конца года, но до сентября все эти объёмы уже поставлены заказчикам в регионы. И это помимо коммерческих контрактов, которые заключали регионы самостоятельно в дополнение к централизованным поставкам», — добавил министр.

Ранее учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом.

Как рассказал руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев, ингаляции гелиокислородной смесью на фоне развивающейся пневмонии при коронавирусной инфекции COVID-19 превосходят по эффективности искусственную вентиляцию лёгких.