Эксперт прокомментировал ситуацию с ДТП с участием велокурьеров

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал ситуацию с ДТП с участием велокурьеров.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ДТП с участием велокурьеров
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«По моим ощущениям и общим наблюдениям, увеличение ДТП — это однозначно вина велосипедистов. Особенно если речь идёт о разносчиках еды, потому что они ездят как хотят и где хотят, совершенно игнорируя правила дорожного движения», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его мнению, нужно изменить правила для велосипедистов.

Как отметил эксперт, также необходимо строить и создавать велодорожки.

«А во всех остальных местах, например на тротуарах или пешеходных переходах, они должны спешиваться, а на проезжей части без крайней необходимости им вообще нечего делать», — считает Похмелкин.

Эксперт также выразил мнение, что в каждой курьерской службе должен быть сотрудник, отвечающий за безопасность перевозок.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform прокомментировал идею обязать всех водителей устанавливать тахограф.

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