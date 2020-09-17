Эксперт прокомментировал идею обязать всех водителей устанавливать тахограф

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал идею обязать всех водителей устанавливать тахограф.

«Я считаю, что распространение на все категории водителей правила об установке тахографа нецелесообразно», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил Субботин, распространение правил на тех, кто по долгу службы выполняет обязанности перевозчика, правильно, поскольку это избавляет водителей от необходимости переработок.

Что касается водителей легковых машин, то, по мнению эксперта, вводить аналогичные правила не нужно, поскольку большинство сами способны оценить силы и возможности.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет.