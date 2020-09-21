Астахов прокомментировал ситуацию с нарушением прав детей в России

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Адвокат, телеведущий, писатель Павел Астахов прокомментировал ситуацию с нарушением прав детей в России.
Астахов прокомментировал ситуацию с нарушением прав детей в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В рамках прямого эфира медиагруппы «Патриот» Астахов напомнил, что в 2016 году совершено 69 995 преступлений против детей, в 2017-м — 99 232, то есть объём вырос практически на 50%.

«Статистика по делам против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних детей демонстрирует семикратный рост. В их числе преступления, совершённые родителями против собственных детей», — сообщил он.

Как отметил Астахов, условно-досрочное освобождение по таким категориям преступлений должно быть после 80% полного срока. Он также считает необходимым установить надзор за педофилами, чтобы не было рецидивов.

Ранее progorod43 сообщал, что житель Кировской области предстанет перед судом за истязание детей.

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