Житель Кировской области предстанет перед судом за истязание детей

Житель Орловского района предстанет перед судом за истязание детей и бывшей жены, заявили в СУ СК России по Кировской области.

Об этом сообщает progorod43.

В 2019 году мужчина постоянно избивал 14-летнюю дочь, восьмилетнего сына и экс-супругу. В январе 2020-го он в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 19-летним пасынком и стал угрожать ему убийством.

Уголовное дело передано в суд. Мужчина признал вину полностью.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Архангельской области вынесли приговор 32-летнему отцу, обвиняемому в истязании детей.