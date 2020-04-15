Житель Кировской области предстанет перед судом за истязание детей
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
В 2019 году мужчина постоянно избивал 14-летнюю дочь, восьмилетнего сына и экс-супругу. В январе 2020-го он в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 19-летним пасынком и стал угрожать ему убийством.
Уголовное дело передано в суд. Мужчина признал вину полностью.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Архангельской области вынесли приговор 32-летнему отцу, обвиняемому в истязании детей.