Два МиГ-31 перехватили британский самолёт над Баренцевым морем
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- РИА Новости
Отмечается, что радары зафиксировали над нейтральными водами Баренцева моря приближающуюся к госгранице России воздушную цель.
В центре сообщили, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской границы в воздух подняли два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря», — заявили в НЦУО.
В ведомстве сообщили, что нарушения границы России не допущено, и подчеркнули, что «весь полёт российских истребителей МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
18 сентября сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на сопровождение над Чёрным морем самолёта патрульной авиации США.