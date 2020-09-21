Два МиГ-31 перехватили британский самолёт над Баренцевым морем

Два российских истребителя МиГ-31 перехватили стратегический самолёт-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании над Баренцевым морем. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).

Отмечается, что радары зафиксировали над нейтральными водами Баренцева моря приближающуюся к госгранице России воздушную цель.

В центре сообщили, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской границы в воздух подняли два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря», — заявили в НЦУО.

В ведомстве сообщили, что нарушения границы России не допущено, и подчеркнули, что «весь полёт российских истребителей МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

18 сентября сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на сопровождение над Чёрным морем самолёта патрульной авиации США.