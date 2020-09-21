Власти Подмосковья взяли на контроль состояние Немчиновского пруда

В Минэкологии Московской области прокомментировали ситуацию с экологическим состоянием Немчиновского пруда.

«Либо происходят спорадические сливы в ливневую канализацию из транспортных средств, либо происходит отток воды. Ливневые стоки с МКАД — в коллектор», — цитирует телеканал «360» министра экологии региона Дмитрия Куракина.

Немчиновский пруд — одно из главных мест в одноимённом подмосковном селе Одинцовского района. Его жители начали бить тревогу после того, как стали находить там мёртвых животных.

Как сообщается в районной администрации, благоустройство пруда уже начато, до конца года должны быть проведены проектные работы по благоустройству и по созданию очистительных сооружений.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии начали ликвидировать несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология».