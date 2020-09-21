Директор ФИПИ рассказала об изменениях для ОГЭ и ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» рассказала об изменениях для ОГЭ и ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам.

«Планируемые изменения готовились к 2020 году. Но из-за пандемии ОГЭ отменили, а ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вуз. Поэтому опробовать новые КИМы мы будем в этом учебном году», — цитирует газета директора ФИПИ.

Среди изменений Решетникова отметила, что в ЕГЭ по обществознанию в 2021 году будут представлены принятые поправки к Конституции России, а в ОГЭ — задания на анализ визуальной информации, предполагающие развёрнутый ответ.

В ЕГЭ по истории планируется использовать две новые модели исторического сочинения — на основе исторических процессов и исторических личностей.

«В итоговой аттестации в 9-х классах планируется добавить три новых задания с кратким ответом по всеобщей истории», — уточнила она.

Ранее, в августе, в беседе с ОТР завкафедрой экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров оценил важность очного обучения.