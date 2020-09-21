В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами в России.

«На сегодняшний день на территории семи субъектов продолжают действовать 34 очага на площади активного горения более 16 га», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В МЧС заявили, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Согласно данным ведомства, на прошлой неделе в России было зарегистрировано более 7,3 тыс. техногенных пожаров.

«В связи с понижением среднесуточных температур силами МЧС усиливается профилактическая работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности», — рассказали в ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил, что армейская авиация и беспилотники участвуют в мониторинге ситуации с лесными пожарами.