В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

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Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.
В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак
  • РИА Новости

«Это наш долгосрочный такой тренд, мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри России, даём отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России», — цитирует РИА Новости Сазанова.

Поэтому, по его словам, «в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно».

Он отметил, что «в части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и, соответственно, здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри России».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства увеличить ставки акцизов на табак.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, сколько примерно будет стоить пачка сигарет после увеличения акциза на 20%.

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