Краснов рассказал о практике проведения личных приёмов

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Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о практике личных приёмов.
Краснов рассказал о практике проведения личных приёмов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Первое такое мероприятие состоялось в Калининграде. По всем обращениям граждан Краснов дал срочные поручения и взял ход их исполнения под личный контроль.

«Я планирую регулярно в таком же формате проводить личный приём граждан и представителей бизнеса и в других регионах России», — заявил Краснов.

В рамках личного приёма к генпрокурору обратился 21 житель региона. Вопросы касались лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, и обеспечения жизненно важными препаратами граждан с различными категориями инвалидности.

Также были затронуты темы нарушения прав детей на дошкольное образование, проблемы, связанные с обеспечением жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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