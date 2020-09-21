Краснов рассказал о практике проведения личных приёмов

Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о практике личных приёмов.

Об этом сообщает «Российская газета».

Первое такое мероприятие состоялось в Калининграде. По всем обращениям граждан Краснов дал срочные поручения и взял ход их исполнения под личный контроль.

«Я планирую регулярно в таком же формате проводить личный приём граждан и представителей бизнеса и в других регионах России», — заявил Краснов.

В рамках личного приёма к генпрокурору обратился 21 житель региона. Вопросы касались лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, и обеспечения жизненно важными препаратами граждан с различными категориями инвалидности.

Также были затронуты темы нарушения прав детей на дошкольное образование, проблемы, связанные с обеспечением жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.