Краснов посетил Калининград с рабочим визитом

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Калининград с рабочим визитом.
Краснов посетил Калининград с рабочим визитом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Он провёл личный приём граждан и встречу с представителями местного делового сообщества.

Как отметил Краснов, задача прокурора при рассмотрении обращений — не только защита нарушенных прав, но и разъяснение смысла ответа, обеспечение прямого диалога.

В рамках личного приёма к генпрокурору обратился 21 житель региона. Их вопросы касались лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями; обеспечения жизненно важными препаратами граждан с различными категориями инвалидности.

Также были затронуты темы нарушения прав детей на дошкольное образование; проблемы, связанные с обеспечением жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По всем вопросам Краснов дал срочные поручения и взял ход их исполнения под личный контроль.

На встрече с представителями областного бизнес-сообщества генпрокурор выразил мнение, что результатом разговора станет не только реальная помощь конкретным заявителям, но и решение более масштабных задач в обсуждаемой сфере.

Со своей стороны, представители деловых кругов отметили необходимость продления моратория на проведение контролирующими органами проверок хозяйствующих субъектов, а также подняли такие вопросы, как недоступность льготных кредитных продуктов для предпринимателей, пострадавших от пандемии.

По итогам встречи Краснов поручил принять меры по всем изложенным фактам.

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