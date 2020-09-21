Суд заочно арестовал проголосовавшую трижды по поправкам россиянку

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Черёмушкинский суд Москвы снова заочно арестовал гражданку России Юлию Ильинскую, которая, находясь в Израиле, трижды проголосовала по поправкам к Конституции России.
Суд заочно арестовал проголосовавшую трижды по поправкам россиянку
  • РИА Новости

«21 сентября судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Ильинской меры пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения избрана заочно», — приводит ТАСС сообщение суда.

Ранее тот же суд заочно арестовал Ильинскую, однако это решение было отменено Мосгорсудом. До этого Ильинская была объявлена в федеральный и международный розыск.

В её отношении Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 142.2 УК России («Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования»). Санкция этой статьи в этой части предполагает до трёх лет лишения свободы.

Ранее жительница Израиля, российская гражданка сообщила в Facebook, что смогла проголосовать трижды: в электронном виде, в посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме того, бюллетень якобы выдали её несовершеннолетней дочери.

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