В России более 16 млн человек сделали прививку от гриппа

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В этом году уже более 16 млн граждан России сделали прививку от гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России более 16 млн человек сделали прививку от гриппа
  • РИА Новости

«Сегодня мы на пороге эпидподъёма гриппа, и конечно, очень важно, какое количество населения будет иметь защиту. В России за счёт федерального бюджета поставляются четыре разные отечественные вакцины для защиты от гриппа. И на сегодняшний день уже 11% населения привиты, это более 16 млн человек», — цитирует ТАСС Попову.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ в России.

Депутат Госдумы и доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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