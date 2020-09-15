Роспотребнадзор рассказал об уровне заболеваемости ОРВИ в России
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«На 37-й неделе 2020 года (с 7 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года) на территории Российской Федерации регистрировался низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями…» — сообщили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время активность вирусов гриппа находится на межэпидемическом уровне.
В Роспотребнадзоре добавили, что в России идёт вакцинация против гриппа, уже привиты более 7,3 млн человек.
Ранее Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.