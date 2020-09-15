Роспотребнадзор рассказал об уровне заболеваемости ОРВИ в России

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По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ на территории России на прошлой неделе оставался низким. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роспотребнадзор рассказал об уровне заболеваемости ОРВИ в России
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

«На 37-й неделе 2020 года (с 7 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года) на территории Российской Федерации регистрировался низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями…» — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время активность вирусов гриппа находится на межэпидемическом уровне.

В Роспотребнадзоре добавили, что в России идёт вакцинация против гриппа, уже привиты более 7,3 млн человек.

Ранее Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

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