Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
- АГН «Москва»
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
«В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ», — говорится в сообщении.
Позвонив по номеру 8 (800) 555-49-43, можно получить консультацию специалиста по различным вопросам в период с 7 сентября по 12 октября. Звонок осуществляется бесплатно. Также открыты консультационные пункты для потребителей.
Консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8:30 до 17:00.
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