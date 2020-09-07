Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

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Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.
Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

«В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ», — говорится в сообщении.

Позвонив по номеру 8 (800) 555-49-43, можно получить консультацию специалиста по различным вопросам в период с 7 сентября по 12 октября. Звонок осуществляется бесплатно. Также открыты консультационные пункты для потребителей.

Консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8:30 до 17:00.

Ранее вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с коронавирусом на осень.

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