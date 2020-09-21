В ФАР оценили ситуацию с ценами в России

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Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук оценил ситуацию с ценами.
В ФАР оценили ситуацию с ценами в России
  • РИА Новости

«Цены на техническое обслуживание этой осенью вырастут на 20%», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его прогнозу, стоимость зимней резины может показать рост на 15—20%.

Форманчук не исключил, что подорожают запчасти и страхование автомобилей.

Как пояснил эксперт, подорожание услуг связано с пандемией. Цены на автосервис зависят и от курса доллара, добавил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform прокомментировал идею обязать всех водителей устанавливать тахограф.

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