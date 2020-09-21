Кудрин прокомментировал ситуацию с приватизацией
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«Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — цитирует Интерфакс Кудрина.
Он сообщил, что в 2019 году «от приватизации получили 11,5 млрд рублей».
При этом, как заявил глава Счётной платы, «7,4 млрд рублей — это средства, поступившие за счёт погашения задолженности по приватизационной сделке 2010 года».
«То есть всего мы получили 4,2 млрд рублей от приватизации именно объектов 2019 года», — добавил Кудрин.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении с 1 января 2021 года в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, в результате в следующем году российский бюджет дополнительно получит 56 млрд рублей.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению НДПИ для металлургов и производителей удобрений.