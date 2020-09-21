Кудрин прокомментировал ситуацию с приватизацией

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в России «настолько ещё огосударствлена экономика, что получать 200—300 млрд рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5—6 лет».

«Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — цитирует Интерфакс Кудрина.

Он сообщил, что в 2019 году «от приватизации получили 11,5 млрд рублей».

При этом, как заявил глава Счётной платы, «7,4 млрд рублей — это средства, поступившие за счёт погашения задолженности по приватизационной сделке 2010 года».

«То есть всего мы получили 4,2 млрд рублей от приватизации именно объектов 2019 года», — добавил Кудрин.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении с 1 января 2021 года в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, в результате в следующем году российский бюджет дополнительно получит 56 млрд рублей.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению НДПИ для металлургов и производителей удобрений.