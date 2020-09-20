Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ

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Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.
Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ
  • © Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

«Сейчас очень тяжёлая ситуация для бюджета, поэтому правительство повышает налоговую нагрузку там, где есть возможность. С такой позицией нельзя не согласиться», — отметил Остапкович.

По его словам, полученные в бюджет средства от повышения НДПИ могут быть направлены на бонусные и социальные программы. Таким образом, значительная часть взимаемых налогов «пойдёт обратно людям».

«Дальше из бюджета деньги шли бы на образование, здравоохранение, социальную помощь, строительство. Другими словами, правительство за счёт налогов пытается простимулировать экономику, забирая деньги у высокорентабельных и прибыльных предприятий», — пояснил Георгий Остапкович.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении с 1 января 2021 года в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, в результате в следующем году российский бюджет дополнительно получит 56 млрд рублей.

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