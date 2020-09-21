Психолог рассказал, как избежать плохого настроения во время пандемии

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Руководитель Московского центра психологии Вячеслав Немцов рассказал, как избежать плохого настроения во время пандемии.
Психолог рассказал, как избежать плохого настроения во время пандемии
  • Pixabay

«Чтобы побороть депрессивные настроения, нужно что-то для себя делать, нужно находить энергию внутри себя», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нужно осознанно подходить к жизни, понимать, что всё это только временные трудности.

«Мы чётко видим будущее, многие психологические проблемы отпадают. Ну и плюс, конечно, витамины, правильное питание, поддержка семьи», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

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