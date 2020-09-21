В Заполярье рассказали об индексации зарплат бюджетников
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- РИА Новости
«Постановление подписано. С 1 октября мы повысим зарплату на 3% работникам соцферы, подведомственным правительству Мурманской области. Всё делаем для того, чтобы уровень доходов и инвестиций рос в регионе», — цитирует Nord-News заявление губернатора области Андрея Чибиса.
Ранее в беседе с Nation News руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что установление минимальной почасовой оплаты труда может реализоваться в рамках тренда адресной поддержки населения.