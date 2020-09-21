В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию в образовательных учреждениях из-за COVID-19

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В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию с ограничениями для 44 образовательных учреждений из-за COVID-19.
В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию в образовательных учреждениях из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные официального портала региона.

«В настоящее время в образовательных учреждениях проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции — 14-дневный карантин, тестирование. Также в течение этого времени ведётся активное медицинское наблюдение за детьми», — цитирует издание вице-губернатора края Аягму Ванчикову.

Также вице-губернатор напомнила, что в регионе действует масочный режим.

Как ранее сообщали «Невские новости», в Ленинградской области начала работать горячая линия для помощи учителям региона.

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