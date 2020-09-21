В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию в образовательных учреждениях из-за COVID-19

В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию с ограничениями для 44 образовательных учреждений из-за COVID-19.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные официального портала региона.

«В настоящее время в образовательных учреждениях проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции — 14-дневный карантин, тестирование. Также в течение этого времени ведётся активное медицинское наблюдение за детьми», — цитирует издание вице-губернатора края Аягму Ванчикову.

Также вице-губернатор напомнила, что в регионе действует масочный режим.

Как ранее сообщали «Невские новости», в Ленинградской области начала работать горячая линия для помощи учителям региона.