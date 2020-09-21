В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию в образовательных учреждениях из-за COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные официального портала региона.
«В настоящее время в образовательных учреждениях проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции — 14-дневный карантин, тестирование. Также в течение этого времени ведётся активное медицинское наблюдение за детьми», — цитирует издание вице-губернатора края Аягму Ванчикову.
Также вице-губернатор напомнила, что в регионе действует масочный режим.
Как ранее сообщали «Невские новости», в Ленинградской области начала работать горячая линия для помощи учителям региона.