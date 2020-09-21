В Роскачестве прокомментировали результаты тестирования филе трески

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В Роскачестве прокомментировали результаты тестирования продающегося в магазинах филе трески.
В Роскачестве прокомментировали результаты тестирования филе трески
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным исследования, проведённого представителями ведомства, установлено, что производители не подменяют его более дешёвой рыбой, но нарушают правила маркировки товара.

У всех семи проверенных производителей в упаковке была именно треска, а не минтай или пикша, говорится в сообщении организации.

При этом у двух компаний фактическая масса продукта была меньше указанной — у Polar и «Бухты изобилия». «ВкусВилл», которому в прошлом исследовании снизили оценку за такое нарушение, на этот раз исправился.

Все образцы проверены на качество и безопасность по 27 параметрам. В образцах под торговыми марками Artfish, «Дары моря», «Каждый день», «Океан вкуса» и «Царица морей» обнаружено превышение общего микробного числа (ОМЧ).

Специалисты отметили, что это необязательно означает проблемы производителя — даже при стерильности на производстве такой эффект может дать неправильная транспортировка или хранение в магазине.

Товары признаны потенциально небезопасными, информация направлена в контрольные органы.

Ранее, как сообщил телеканал «360», специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов.

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