На портале «Узнай Москву» открылся новый маршрут «Дорога из жёлтого кирпича: по Москве художника Леонида Владимирского».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут посвящён 100-летию со дня рождения отечественного иллюстратора.

«Все мы с детства знакомы с творчеством Леонида Владимирского и прекрасно помним сказочные образы, созданные выдающимся иллюстратором. Это деревянный Буратино в полосатом колпачке, Элли и Тотошка, идущие по дороге из жёлтого кирпича, три толстяка из знаменитой повести Юрия Олеши, пушкинские Руслан и Людмила», — цитирует издание куратора ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергея Шакрыла.

Маршрут включает в себя 12 пунктов — это места, связанные с жизнью художника. Они отмечены на интерактивной карте, длина маршрута — около 9 км. На каждой точке на карте можно узнать подробности, историю.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на сайте «Узнай Москву» появился новый литературный велосипедный маршрут.