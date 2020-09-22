Названы самые дешёвые авианаправления по России в октябре

Аналитики выяснили, куда россияне смогут недорого улететь в октябре. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Как отметили специалисты сервиса, одни из самых бюджетных вариантов перелётов доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга.

Так, дешевле всего перелёт из Москвы обойдётся для путешествующих в Калугу и Воронеж. Билет в каждый из этих городов в одну сторону будет стоить 1 тыс. рублей.

Из Санкт-Петербурга также доступно довольно много недорогих перелётов. Так, в Москву можно отправиться за 1,2 тыс. рублей. В Ярославль перелёт стоит 1,5 тыс. рублей, а за 2 тыс. рублей удастся посетить Элисту, Махачкалу, Чебоксары, Уфу, Ставрополь, Нальчик, Киров, Калининград, Казань и Курган.

Из Сочи самым бюджетным стал перелёт в Москву — билет стоит 1,6 тыс. рублей. За 1,8 тыс. рублей можно отправиться в Ростов-на-Дону, а за 1,9 тыс. рублей — в Ставрополь и Краснодар.

Кроме того, самыми выгодными будут авиапутешествия из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды — на билет придётся потратить 900 рублей.

Также аналитики отметили, что недорого можно слетать из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград — за 1,3 тыс. рублей.

Ранее были названы самые популярные направления для полётов этой осенью.