Бизнесмен Быков может быть причастен к подстрекательству к убийству

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Следователи проверяют красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на причастность к подстрекательству к убийству, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Бизнесмен Быков может быть причастен к подстрекательству к убийству
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (подстрекательство к убийству)», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, в октябре 2004 года в посёлке Удачный Быков склонил знакомого убить вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского. В ноябре киллер совершил неудачную попытку убийства, обстреляв автомобиль мужчины из автомата. 

Ранее Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства в 1994 году.

Бизнесмена с криминальным прошлым задержали 7 мая. 

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