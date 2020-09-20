Ещё 892 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 892 пациента вылечились от коронавируса в столице, общее число выздоровевших почти достигло 237 тыс.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 892 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 236 947», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова отметила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

Накануне Ракова сообщила, что в столице ещё 919 пациентов вылечились от коронавируса.