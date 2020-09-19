Артист Владимир Юматов опроверг сообщения о госпитализации

Народный артист России Владимир Юматов не был госпитализирован, он играет в спектакле театра «Ленком». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого актёра.

Как ранее сообщили СМИ, Юматов обратился к врачам якобы из-за проблем с сердцем.

«У меня вчера во время спектакля в театре «У Никитских ворот» упало давление. В перерыве вызвали скорую. В антракте я отлежался, мне подняли давление, и я закончил спектакль. Сейчас всё в порядке, я играю в «Ленкоме» «Женитьбу» вместо Димы Певцова», — сказал он.

Ранее стало известно, что народный артист России Юрий Назаров выписан из больницы, где проходил лечение от двустороннего воспаления лёгких.