Артист Владимир Юматов опроверг сообщения о госпитализации
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Как ранее сообщили СМИ, Юматов обратился к врачам якобы из-за проблем с сердцем.
«У меня вчера во время спектакля в театре «У Никитских ворот» упало давление. В перерыве вызвали скорую. В антракте я отлежался, мне подняли давление, и я закончил спектакль. Сейчас всё в порядке, я играю в «Ленкоме» «Женитьбу» вместо Димы Певцова», — сказал он.
Ранее стало известно, что народный артист России Юрий Назаров выписан из больницы, где проходил лечение от двустороннего воспаления лёгких.