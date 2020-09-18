В Госдуме оценили предложение ввести студенческий капитал

Член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова прокомментировала предложение депутата Госдумы Федота Тумусова ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.

«Я считаю, что у нас сегодня есть механизмы, которые обеспечивают поддержку студентам, которые замотивированы и заинтересованы в профессии», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, поддержка хороша, когда она адресная и заслуженная.

Как отметила Антонова, студенты, которые хорошо учатся, получают академическую и социальную стипендию, гранты.

«То, что проработано сегодня по целевому направлению, даёт в том числе и поддержку социальную. В этом направлении, конечно, нужно двигаться», — добавила она.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с НСН прокомментировал предложение.