В ДТП с участием микроавтобуса в Магнитогорске пострадали девять человек
- РИА Новости
«Сегодня в 18:40 (16:40 мск. — RT) на улице Вознесенской в Магнитогорске водитель 1973 г. р., управляя автомобилем Skoda Yeti, по предварительной информации, при развороте на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным транспортным средством «Луидор» под управлением мужчины 1958 г. р., после чего автомобиль «Луидор» совершил опрокидывание», — приводит ТАСС сообщение регионального управления ГИБДД.
В результате происшествия, по предварительным данным, девять человек получили травмы.
Проводится проверка по факту ДТП.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Оренбургской области погибли три человека.