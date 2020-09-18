В ДТП с участием микроавтобуса в Магнитогорске пострадали девять человек

В городе Магнитогорске Челябинской области произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, пострадали девять человек.

«Сегодня в 18:40 (16:40 мск. — RT) на улице Вознесенской в Магнитогорске водитель 1973 г. р., управляя автомобилем Skoda Yeti, по предварительной информации, при развороте на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным транспортным средством «Луидор» под управлением мужчины 1958 г. р., после чего автомобиль «Луидор» совершил опрокидывание», — приводит ТАСС сообщение регионального управления ГИБДД.

В результате происшествия, по предварительным данным, девять человек получили травмы.

Проводится проверка по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Оренбургской области погибли три человека.