Эксперт прокомментировал предложение ввести студенческий капитал в России

Доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Магомет Яндиев прокомментировал предложение депутата Госдумы Федота Тумусова ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.

«Было бы здорово, если бы капитал выдавался в конце обучения студентам, блестяще защитившим дипломные работы, чтобы на эти деньги они могли реализовать идеи, заложенные в своей работе», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, было бы хорошо, если бы студенты почувствовали реальную ценность своих трудов.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с НСН прокомментировал предложение.