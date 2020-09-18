Эксперт прокомментировал предложение ввести студенческий капитал в России

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Доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Магомет Яндиев прокомментировал предложение депутата Госдумы Федота Тумусова ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.
Эксперт прокомментировал предложение ввести студенческий капитал в России
  • РИА Новости

«Было бы здорово, если бы капитал выдавался в конце обучения студентам, блестяще защитившим дипломные работы, чтобы на эти деньги они могли реализовать идеи, заложенные в своей работе», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, было бы хорошо, если бы студенты почувствовали реальную ценность своих трудов.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с НСН прокомментировал предложение.

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