Эксперт прокомментировал предложение ввести студенческий капитал в России
- РИА Новости
«Было бы здорово, если бы капитал выдавался в конце обучения студентам, блестяще защитившим дипломные работы, чтобы на эти деньги они могли реализовать идеи, заложенные в своей работе», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, было бы хорошо, если бы студенты почувствовали реальную ценность своих трудов.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с НСН прокомментировал предложение.