Эксперты оценили средний возраст автомобилей в России

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,6 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

По мнению экспертов, наиболее молодой автопарк в Поволжье — 12 лет.

Далее следует Центральный федеральный округ (12,2 года). На третьем месте Урал (12,7 года).

Самые старые машины, как подсчитали специалисты, расположены на Дальнем Востоке — 20,3 года.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform прокомментировал идею обязать всех водителей устанавливать тахограф.