Власти Москвы рассказали об идее «народного» каршеринга

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице прорабатывается возможность запуска сервиса каршеринга, машины для которого предоставляли бы частные лица.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.

«Мы прорабатываем запуск «народного» каршеринга. Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь», — рассказал Ликсутов.

Он также привёл в пример статистику, согласно которой личный автомобиль 90% времени остаётся без движения. С новым сервисом дороги города могут стать свободнее, а владелец транспортного средства получит прибыль.

По словам заммэра Москвы, приложение для такого каршеринга будет собственностью правительства столицы. При этом водителей в сервисе будут проверять с учётом опыта вождения и стажа управления автомобилями.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.