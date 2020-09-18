Власти Москвы рассказали об идее «народного» каршеринга

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице прорабатывается возможность запуска сервиса каршеринга, машины для которого предоставляли бы частные лица.
Власти Москвы рассказали об идее «народного» каршеринга
  • Pixabay

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.

«Мы прорабатываем запуск «народного» каршеринга. Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь», — рассказал Ликсутов.

Он также привёл в пример статистику, согласно которой личный автомобиль 90% времени остаётся без движения. С новым сервисом дороги города могут стать свободнее, а владелец транспортного средства получит прибыль.

По словам заммэра Москвы, приложение для такого каршеринга будет собственностью правительства столицы. При этом водителей в сервисе будут проверять с учётом опыта вождения и стажа управления автомобилями.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.

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