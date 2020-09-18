В Госдуме заявили о необходимости поддерживать семьи с детьми

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил о необходимости поддерживать семьи с детьми.
В Госдуме заявили о необходимости поддерживать семьи с детьми
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Речь уже не идёт о поддержке только многодетных семей. Речь идёт о поддержке всех родителей, которые воспитывают детей, всех матерей, которые рожают детей», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам депутата, на следующей неделе будет рассматриваться его законодательная инициатива, в которой предлагается приравнять детское пособие на всей территории России к половине минимального размера оплаты труда.

«Ребёнок нуждается в еде каждый день, семьям нужно покупать одежду, оплачивать коммунальные услуги и так далее. Это затраты ежедневные, ежемесячные и ежегодные», — считает Шерин.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке малоимущих семей.

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