Депутат Госдумы прокомментировал свою идею введения студенческого капитала

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Зампред партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов прокомментировал свою идею ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.
Депутат Госдумы прокомментировал свою идею введения студенческого капитала
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«По правилам внесения законопроектов, он направлен в правительство для дачи заключения и оценки финансовых затрат, предусмотренных инициативой», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, студенческий капитал поможет выпускникам вузов не остаться наедине с рынком труда. Как отметил депутат, нередко работодатели не хотят брать сотрудника без стажа и опыта.

В свою очередь, депутат Госдумы, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с НСН выразил мнение, что поддерживать студентов нужно, однако механизм должен быть другим.

«Я, например, когда ещё был депутатом заксобрания, вносил следующие предложения: необходимо дотировать работодателя, который принимает на работу студентов без опыта работы», — сказал он.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов прокомментировал инициативу.

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