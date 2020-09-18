В Ростовской области рассказали о ситуации с COVID-19
- РИА Новости
Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
За последние двое суток в регионе число тяжёлых больных на искусственной вентиляции лёгких увеличилось на девять.
В стационарах области находятся 313 человек с подозрением на коронавирус. Всего в госпиталях Ростовской области лечатся от коронавируса 1285 пациентов.
Ранее «Крыминформ» сообщил, что в Крым приезжают 70 врачей и медсестёр для работы в местных госпиталях, принимающих пациентов с COVID-19.