В Ростовской области рассказали о ситуации с COVID-19

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В Ростовской области количество пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжёлом состоянии увеличилось до 70.
В Ростовской области рассказали о ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

За последние двое суток в регионе число тяжёлых больных на искусственной вентиляции лёгких увеличилось на девять.

В стационарах области находятся 313 человек с подозрением на коронавирус. Всего в госпиталях Ростовской области лечатся от коронавируса 1285 пациентов.

Ранее «Крыминформ» сообщил, что в Крым приезжают 70 врачей и медсестёр для работы в местных госпиталях, принимающих пациентов с COVID-19.

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