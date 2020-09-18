Мишустин и Кудрин обсудили подготовку проекта бюджета России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи обсудили подготовку проекта нового трёхлетнего бюджета России.
Мишустин и Кудрин обсудили подготовку проекта бюджета России
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба правительства. 

«Обсуждалась, в частности, подготовка проекта нового трёхлетнего бюджета, рассчитанного на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — заявили в кабмине.

Отмечается, что работа над проектом бюджета завершена. 16 сентября весь бюджетный пакет был рассмотрен в ходе заседания кабмина и одобрен для внесения в Госдуму.

Мишустин также поблагодарил Счётную палату за сотрудничество во время подготовки проекта бюджета.

Кроме того, премьер-министр и глава СП обсудили социально-экономическую ситуацию в России и основные направления деятельности Счётной палаты.

Ранее Кудрин заявил, что прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично. По его словам, подобные темпы надо «ещё заработать».

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