Мишустин и Кудрин обсудили подготовку проекта бюджета России
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба правительства.
«Обсуждалась, в частности, подготовка проекта нового трёхлетнего бюджета, рассчитанного на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — заявили в кабмине.
Отмечается, что работа над проектом бюджета завершена. 16 сентября весь бюджетный пакет был рассмотрен в ходе заседания кабмина и одобрен для внесения в Госдуму.
Мишустин также поблагодарил Счётную палату за сотрудничество во время подготовки проекта бюджета.
Кроме того, премьер-министр и глава СП обсудили социально-экономическую ситуацию в России и основные направления деятельности Счётной палаты.
Ранее Кудрин заявил, что прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично. По его словам, подобные темпы надо «ещё заработать».