В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за разглашение данных

В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

«Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (в настоящее время — от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы депутата.

Уточняется, что к понятию «информация ограниченного доступа» относится большое количество различных данных: коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и др.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы до 150 тыс. рублей за незаконный сбор пожертвований.