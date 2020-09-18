В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за разглашение данных

Короткая ссылка
В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за разглашение данных
  • РИА Новости

«Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (в настоящее время — от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы депутата.

Уточняется, что к понятию «информация ограниченного доступа» относится большое количество различных данных: коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и др.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы до 150 тыс. рублей за незаконный сбор пожертвований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить