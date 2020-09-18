В Сочи проверяют сообщения о нарушении жилищных прав многодетных семей

В Сочи организовали доследственную проверку из-за сообщений о нарушении жилищных прав многодетных семей.

Об этом информирует «Юга.ру» со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Сегодня в новостной программе одного из федеральных каналов вышел сюжет, в котором местные жители сообщают о предоставлении более чем 100 многодетным семьям администрацией города Сочи земельных участков в зоне без инфраструктуры, водоснабжения и света», — заявили следователи.

Утверждается, что из-за отсутствия подъездных дорог граждане не могут проехать к своим участкам и воспользоваться ими.

Ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 250 семей получили сертификаты на приобретение жилья в Московской области.