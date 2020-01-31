Более 250 семей получили сертификаты на приобретение жилья в Подмосковье

Более 250 семей получили сертификаты на приобретение жилья в Московской области. Купить новую квартиру или дом нужно до августа 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.

«Мы знаем, что 12 семей уже приобрели жилые помещения. Размер социальных выплат составляет 35% от расчётной стоимости квартиры в муниципальном образовании», — заявила она.

Для получения субсидии необходимо соответствовать ряду условий. Например, возраст супругов не должен превышать 35 лет, проживать они должны в Подмосковье, а максимальная жилая площадь на человека составляет около 10 кв. м.

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