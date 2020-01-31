Более 250 семей получили сертификаты на приобретение жилья в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.
«Мы знаем, что 12 семей уже приобрели жилые помещения. Размер социальных выплат составляет 35% от расчётной стоимости квартиры в муниципальном образовании», — заявила она.
Для получения субсидии необходимо соответствовать ряду условий. Например, возраст супругов не должен превышать 35 лет, проживать они должны в Подмосковье, а максимальная жилая площадь на человека составляет около 10 кв. м.
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