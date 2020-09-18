В Амурскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
- АГН «Москва»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как заявила и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, ведомство «сегодня получает первую небольшую партию новой отечественной вакцины».
«Вакцинация начнётся с медиков, работающих непосредственно в инфекционных госпиталях», — заявили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса.