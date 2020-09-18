В Амурскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

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В Амурскую область поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация в регионе начнётся с медиков, борющихся с коронавирусом.
В Амурскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
  • АГН «Москва»

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как заявила и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, ведомство «сегодня получает первую небольшую партию новой отечественной вакцины».

«Вакцинация начнётся с медиков, работающих непосредственно в инфекционных госпиталях», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса.

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