В Амурскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

В Амурскую область поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация в регионе начнётся с медиков, борющихся с коронавирусом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как заявила и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, ведомство «сегодня получает первую небольшую партию новой отечественной вакцины».

«Вакцинация начнётся с медиков, работающих непосредственно в инфекционных госпиталях», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса.