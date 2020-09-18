В Доме правительства планируют провести реконструкцию

Кабмин России намерен направить в 2022-23 годах почти 2 млрд руб. из средств федерального бюджета на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной.

Об этом информирует РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на следующую трёхлетку.

Так, в 2022 год планируется траты в размере 1,1 млрд руб., в 2023-ем — 799,1 млн руб.

В пресс-службе кабмина сообщили, что общая стоимость проектирования и реконструкции дома правительства, которую планируется проводить поэтапно, составит 5,27 млрд руб.

В пресс-службе рассказали, что в настоящий момент идут первоочередные мероприятия, нацеленные на «предотвращение дальнейшего разрушения кровли, стилобата и подвальных помещений Дома правительства».

В правительстве пояснили, что необходимость работ по реконструкции здания Белого дома связана «с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования».

В августе 2019 года в кабмине России рассказали, что триколор на здании Дома правительства в Москве каждую неделю проверяют и при необходимости отправляют в чистку.