В правительстве рассказали об уходе за российским флагом

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В кабмине России сообщили, что триколор на здании Дома правительства в Москве каждую неделю проверяют и при необходимости отправляют в чистку.
В правительстве рассказали об уходе за российским флагом
  • РИА Новости

«Флаг на здании Дома правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку», — говорится в сообщении на странице правительства в Twitter.

Также там опубликовано видео о работе специалистов, которые осуществляют уход за флагом.

В Москве в честь 350-летия российского флага на 33 столичных площадках организованы народные гулянья, которые продлятся два дня.

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