В правительстве рассказали об уходе за российским флагом

В кабмине России сообщили, что триколор на здании Дома правительства в Москве каждую неделю проверяют и при необходимости отправляют в чистку.

«Флаг на здании Дома правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку», — говорится в сообщении на странице правительства в Twitter.

Также там опубликовано видео о работе специалистов, которые осуществляют уход за флагом.

В этом году российский триколор отмечает 350-летие. Флаг на здании Дома Правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку. Смотрите видео: pic.twitter.com/55hy3wXEU5 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 25 августа 2019 г.

В Москве в честь 350-летия российского флага на 33 столичных площадках организованы народные гулянья, которые продлятся два дня.