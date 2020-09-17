В Москве рассказали о планах по развитию территорий промзон

Власти Москвы намерены привлечь на комплексное развитие территорий промзон 7 трлн рублей.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, редевелопмент проведут на средства инвесторов, без бюджетных вложений.

«Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города — привести в порядок территории, которые не приносили дохода и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей», — сказал он.

Как ожидается, в результате реализации программ поступления в столичный бюджет вырастут на 3 трлн рублей и город получит около 500 тыс. новых рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о льготных условиях на аренду помещений для предпринимателей.