В Москве рассказали о планах по развитию территорий промзон
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, редевелопмент проведут на средства инвесторов, без бюджетных вложений.
«Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города — привести в порядок территории, которые не приносили дохода и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей», — сказал он.
Как ожидается, в результате реализации программ поступления в столичный бюджет вырастут на 3 трлн рублей и город получит около 500 тыс. новых рабочих мест.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о льготных условиях на аренду помещений для предпринимателей.